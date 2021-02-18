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"Крумкачы" станут открытым акционерным обществом

"Крумкачы" объявили о скорой смене организационно-правовой формы собственности. В ближайшее время ООО будет реорганизовано в ОАО.

Фото: Прессбол

Клуб выпустил соответствующее объявление на официальном сайте.

"Вороны" становятся еще ближе к народу. Учредителями клуба принято решение о смене организационно-правовой формы. В ближайшее время ООО "НФК Крумкачы" станет открытым акционерным обществом (ОАО), пишет Прессбол.

С одной стороны, это позволит привлечь ресурсы для функционирования и дальнейшего развития нашего футбольного клуба. С другой, даст возможность каждому болельщику буквально стать совладельцем "Крумкачоў" — каждый получит возможность приобрести акции компании. А связь команды с болельщиками станет еще теснее.

Каждый, у кого есть деньги, призван делать что-то для общества. Однако Ваше решение стать частью народной команды, оказать поддержку клубу, по многим параметрам не имеющему аналогов, должно идти от сердца. А текущая чрезвычайная ситуация учит нас вкладывать в первую очередь в друзей, соратников, союзников, с которыми есть единые ценности, чтобы быть готовыми к решению любых проблем завтрашнего дня.

Выход на биржу путем первичного публичного размещения акций (IPO) намечен уже на март. Более подробная информация станет доступна в ближайшее время", — говорится в сообщении.
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