Странное обращение от Федерации биатлона - что это было?

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15 февраля, спустя два дня после бронзового успеха Анны Солы в спринте на чемпионате мира, Белорусская федерация биатлона почувствовала острую необходимость обратиться «ко всем белорусским любителям биатлона, спортсменам, специалистам и представителям средств массовой информации, к тем, кому небезразлична судьба этого олимпийского вида спорта».





Получилось канцелярское послание в выверенном государственном стиле – кругом враги, которые пытаются развалить страну биатлон в стране, пишет Трибуна





Лексика письма на первый взгляд кажется хорошо подобранной. Биатлонная нацкоманда в обращении предстает явными молодцами, ведь они «решают самые смелые задачи», «успех» у них не простой, а «очередной», и вообще в коллективе сборной господствует «атмосфера напряженного труда», ну а еще действия команды «планомерны» – ценность стабильности никто не отменял.





И есть некая другая сторона, «хейтеры» и даже «электронные хулиганы», которые «чувствуют себя абсолютно безнаказанными» и пытаются «внести разлад» в ту самую команду умниц, но, естественно, ничего у них не получится, потому что «коллектив федерации не позволит».





Вот только при вдумчивом прочтении понимаешь – «государевы люди» снова поймали, скажем так, эффект Барбашинского. Помните, как экс-гандболист, которому на время выборов официально доверился Александр Лукашенко, пытался не самыми конкретными посылами навести негатив на несогласных с властью, а получилось совсем наоборот?





Удивляет уже ключевой тезис: «События последнего времени свидетельствуют о предпринимаемых усилиях деструктивных сил вовлечь наш коллектив в отвратительную политику проведения различного рода публичных акций».





«Последнее время» – понятие растяжимое, но тут далеко ходить не надо: в какую акцию совсем недавно был вполне себе успешно вовлечен практически весь «дружный коллектив» белорусского биатлона? Ага, в массовое подписание провластного письма спортсменов – начиная от мужа Ирины Кривко и многолетнего сервисмена сборной Артема Лещенко, который попал в число первых 55 подписантов, заканчивая его женой вместе с рядом коллег, куда вошли и натурализованные из России Аделина Сабитова, Сергей Бочарников, Ирина и Елена Кручинкины (вот он, «голос настоящего спортивного сообщества Республики Беларусь», который указан актором послания).





Публичная ли это акция? Да – мы же не из инсайдов о новых подписях узнаем, а на всем желающим доступном сайте: заходи и ищи по странице интересующую фамилию. Остается спросить у федерации: какие же силы стояли за всем этим, были ли они деструктивны и насколько весь процесс был отвратительным для конечных исполнителей?





Дальше в послании БФБ еще более интересные утверждения – мол, анонимы не просто пишут что-то неприятное про сборников и сборниц, а «обвиняют их во всех «смертных грехах», преследуя цель внести разлад в команду», да еще и как специально после медали Солы – и такую активность федерация называет ангажированной.





По словарю «ангажированный» значит «вовлеченный кем-либо в какое-либо дело, подкупленный предоставленными услугами, льготами и тому подобным». Ну то есть БФБ вполне себе допускает, что людям чем-то отплачивают за нелестные отзывы о биатлонистах, оставивших подпись под провластным письмом (неужели это и есть «смертные грехи»? Просто по другим поводам большинство сборников в комментариях и не вспоминают).





С упомянутой целью, нам кажется, оценка слишком поспешная – тут огромный простор для истолкований, которые лучше попросить сделать на госТВ, уж там набивших руку на этом хватает.





Ну а с привязкой к конкретному временному промежутку после медали Солы федерация сильно погорячилась. Активность, почему-то не замеченная БФБ, была после каждой значимой новости, бронза Солы – всего лишь самая свежая из них. Более того, даже до подписания писем мы обращали внимание на обусловленное духом времени напряженное отношение белорусских любителей спорта к некоторым его представителям.





Несмотря на это, федерация приходит к однозначному выводу: те, кто «исповедует оскорбительно-уничижительный эпистолярный жанр своего «творчества», мечтают «внести раскол в сплоченный коллектив», где царят «взаимное доверие и поддержка», созданный «многолетним трудом».





Занятная деталь: к «эпистолярному жанру» относятся конкретно письма и послания с адресатом, то есть под его определение прекрасно подходит само послание БФБ. Хотя около месяца назад одна из спортсменок действительно получала письмо – Динаре Алимбековой написал главред «Трибуны» Олег Горунович. Публично спортсменка на него не отреагировала.





Гораздо больше вопросов вызывает другое. Анна Сола, вознесенная белорусами за то, что не стала подписывать провластное письмо, это свое решение, по данным из нескольких источников, была вынуждена упорно отстаивать.





О прессинге, что испытала не пошедшая за послушным большинством Анна, написала и Надежда Остапчук – информация в спортивной среде разносится быстро. Что, такое теперь называется доверием и поддержкой?





Ну а о «годах сплочения» читать удивительно: взять ту же женскую сборную – не далее как год назад никаким монолитом там и не пахло. Подготовка по конспектам российского тренера Владимира Королькевича не устраивала спортсменок, проваливавших гонку за гонкой (теперь же в послании значится «выстроенная кропотливым трудом научно-методическая система подготовки»).





И о ситуации на правах лидера вслух и прямо говорила Ирина Кривко: «Определенно что-то нужно менять, спортсмены недовольны»; «Я буду просто рада, если вместо плана Королькевича мне разрешат работать по другому плану».





Была и показательная история с Алимбековой: она объявила о досрочном завершении сезона из-за проблем со здоровьем, а через несколько дней оказалась участницей спринта, в котором заняла 88-е место.





Ну а когда Королькевич после сезона коллектив покинул, Сола бросила: «Мы уже привыкли к переменам. То есть у нас часто меняются тренеры. Относишься уже так – ну есть и есть». Поразительное многолетнее единство, конечно.





Далее по письму федерация выдала: «Сомнительные заключения некоторых интернет-ресурсов «кто кого вытянул к титулу» вызывают возмущение. В нашей команде не принято упрекать партнера в неудачах. Один из многочисленных примеров – золотая эстафета в Пхенчхане после неудачного первого этапа».





Тут понятно, в чей адрес шпилька – достаточно вспомнить, с каким названием вышел наш недавний материал о Соле.





Но, возмутившись, БФБ зачем-то сама привела конкретную неудачу – хотя за миг до того дала понять, что это не комильфо! Причем болельщики, которым памятна чемпионская гонка на ОИ-2018, без труда расскажут, что на первом этапе выступала одна из двух лидеров той команды – Надежда Скардино, передавшая эстафету 10-й.





А еще нашим читателям, не сомневаемся, известно, что Скардино – тысячная подписантка письма за честные выборы и против насилия. Именно ее пример федерация выбрала из «многочисленных» – верите ли вы в такие совпадения?





Ну а вытянула ту команду к золоту Дарья Домрачева – и как бы она сейчас ни воспринималась обществом после истории с избиением силовиками ее брата, корейскую страницу не перевернуть и не переписать.





Собственно, и в юниорской истории Солы и Алимбековой ничего не изменится, несмотря ни на какие будущие расклады.





Заканчивается послание двумя не менее занятными, чем остальные, посылами. Первый: «Коллектив федерации не намерен прислушиваться к «экспертам-обличителям». Вот только тут окончательно разрушается впечатление о продуманности лексики, ведь «прислушаться» по словарю – это и «напрячь внимание, чтобы услышать что-либо», и «отнестись к чему-либо с вниманием», и «принять к сведению».





И само создание письма – уже свидетельство того, что мнения, как говорит БФБ, неких анонимов к сведению приняли. А уж об уделенном этому внимании говорит немалый объем послания.





Последним же призывом в обращении стал такой: «Будьте бдительны и разборчивы в политической трескотне «ников» и «неймов», пытающихся развалить белорусский биатлон». Но, смеем заверить, волнение федерации излишне. В том, что многим белорусам слишком сложно радоваться за поддерживающих жестокий режим, нет ни политики (это вопрос, скорее, допустимого для конкретного человека уровня цинизма), ни угрозы, Ников (с Майками) мы уже давно заслушали и отсмеялись.





А главная «политическая трескотня» по-прежнему доносится с экранов госТВ: выступление Лукашенко на ВНС, требование от высших сил покарать тех, кто с ним не согласен.





Развалить же биатлон сейчас и вовсе не пытаются. Взгляды белорусских силовиков, которые реально способны парализовать работу какого угодно учреждения страны, направлены на другое.





Например, на лыжников в Молодечно – 14 февраля там 20 человек хотели развернуть большой БЧБ-флаг, но были окружены группой в черном, которые, по словам сбежавшего очевидца, грозили безоружным людям огнем на поражение.





19 человек были задержаны, одна из получивших штраф женщин заявила, что день они провели без еды и питья, а ночь – без постельного белья. 13 февраля похожая история случилась на турбазе под Смолевичами – ее сняла для отдыха большая компания и пригласила спеть группу РСП и певицу LEAR, но посреди своеобразного корпоратива в помещение ворвались омоновцы и задержали всех (около 70 человек).





Музыканты на суде пытались объяснить, что пострадали, по сути, за наличие БЧБ-флагов в рюкзаках своих слушателей – но все равно практически все получили по 15 суток.





А 16 февраля по всей Беларуси прошла волна обысков, во время которых забирали гаджеты и деньги из квартир и офисов журналистов и правозащитников (более 20 человек).





Следственный комитет заявил, что это все из-за расследования финансирования протестной деятельности – при этом у многих из обысканных нет никакого процессуального статуса (то есть их официально ни в чем даже не подозревают), а ранее несколько их коллег были арестованы, по сути, за помощь в выплате штрафов тем, кто получил их за участие в мирных акциях.





Международная правозащитная организация Amnesty International назвала произошедшее «государственным беззаконием», а Евросоюз заявил, что белорусские власти «полностью нарушают основные свободы и права человека».





В общем, БФБ может спать спокойно – иногда не только не до закона, но и явно не до биатлона.





Тем более не стоит забывать, что в списке членов наблюдательного совета федерации на ее сайте первыми указаны экс-глава КГБ Валерий Вакульчик и зампред ведомства Владимир Калач (оба под санкциями ЕС) – неужели кто-то в федерации малодушно допускает, что с таким патронажем у «деструктивных попыток» есть шансы?