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В Канаде закончился самый длинный хоккейный матч в истории

Канадские спортсмены-любители из провинции Альберта установили мировой рекорд, сыграв самый длинный хоккейный матч в истории.


Игра между командами Team Hope («Надежда») и Team Cure («Излечение) длилась 252 часа и завершилась со счетом 2649:2528, сообщает sport.tut.by со ссылкой на CBC.

С 4 по 15 февраля 40 человек по очереди играли в хоккей на открытом катке и обновили собственный рекорд 2018 года, когда матч длился чуть дольше 251 часа. Спортсмены не остановились даже при температуре -50 °С. Организатор матча Кейт Галлахер отметила, что хоккейные матчи никогда не проводились при такой погоде, сообщает.

Но все во благо: организаторы за время матча собрали 1 800 000 долларов на исследования лечения рака.
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