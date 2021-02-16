Директор брестского клуба Павел Башкин — о некоторых особенностях предстоящего путешествия.





Вы стопроцентно уверены, что сыграете в Париже?

Этот выезд дается непросто, но вроде бы все складывается благополучно. Для этого пришлось задействовать много инстанций — и нам, и особенно французской стороне. Наши партнеры сделали у себя в стране необходимые согласования в различных министерствах и органах власти. От нас затребовали подробную информацию: как летим, куда прибываем, где остановимся? Полный список делегации с копиями паспортов и виз. Оборот документов был куда обширнее, чем обычно в таких случаях.





Кстати, как вы летите?

Чартерным рейсом Брест — Париж, аэропорт "Шарль де Голль". Вылетаем в день игры утром. К парижскому полудню должны разместиться гостинице. Там успеем немного отдохнуть и провести видеопросмотр перед матчем. Вечером сыграем — и сразу в аэропорт. Ночевок в Париже не будет.





Ситуация с ковидным тестированием?

Уже сдали предыгровые анализы согласно регламенту ЕГФ. Есть результаты. Все тесты — отрицательные. В этом плане в последнее время проблем у нас нет, — рассказал Башкин в интервью "БЦ".







