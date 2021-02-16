Минюст отказал в регистрации ассоциации футболистов Сверчинского

– С регистрацией пока есть определенные сложности. Мы же не общественное объединение «Патриоты Беларуси» [эту организацию зарегистрировали в кратчайшие сроки – Tribuna.com]. Я понимал, что рассмотрение наших документов будет предвзятым, и надо тщательно готовить их к подаче. В первый раз не получилось и нам отказали. Сейчас мы внесли правки, на которые указал Минюст, и подали документы повторно. Посмотрим. Считаю, что отказ в регистрации только подтвердит качество нашей организации. Сейчас все наоборот, такое время, – сказал Сверчинский.



