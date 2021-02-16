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Сергей Игнатович: если бы таких людей, как Чиж и Зайцев, было больше, белорусский футбол поднялся бы на иной уровень

Голкипер Сергей Игнатович, ставший игроком "Минска", рассказал корреспонденту "Прессбола" о бизнесменах, связанных с белорусским футболом.




- Кто круче из футбольных меценатов, в чьих командах вы выступали: Юрий Чиж или Александр Зайцев?

- Оба по-своему очень крутые. Хотя бы потому, что начали вкладывать деньги в футбол. В стране мало частных команд, и, если бы таких людей было больше, не сомневаюсь, белорусский футбол поднялся бы на совершенно иной уровень.
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