Жозе Моуринью признан лучшим тренером XXI века по версии IFFHS





Возглавил рейтинг Жозе Моуринью. Он четыре раза выигрывал награду лучшего тренера мира - в 2004, 2005, 2010 и 2012 годах. Также на протяжении последних 16 лет португальский специалист регулярно входит в топ-10.





На втором месте расположился наставник национальной команды Германии Йохаим Лев, который лидировал среди своих коллег в 2014 и 2017 годах.





Третье место между собой поделили Алекс Фергюсон и Хосеп Гвардиола.





Следом расположились Арсен Венгер, Карло Анчелотти и Висенте дель Боске, Диего Симеоне, Дидье Дешам, Марсело Бьелса, Фабио Капелло и Гус Хиддинк.