+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Николай Ходасевич: «БАТЭ имеет очень серьезный заход на то, чтобы стать народной командой»

Журналист и блогер Николай Ходасевич поделился мнением о БАТЭ в преддверии старта сезона.


– Мне кажется, что на фоне всех событий, которые происходят в белорусском футболе БАТЭ имеет очень серьезный заход на то, чтобы стать народной командой. Почему? Потому что совершенно очевидно, какое давление оказывается на клуб. И по вылету на зарубежный сбор, и по многим другим моментам. Такой откровенный шантаж. И Андрею Капскому деваться некуда, потому что денег осталось на донышке. Поэтому нужно как-то справляться, чтобы хотя бы не утонуть до середняка и аутсайдера и пытаться держаться на плаву. Вот «Крумкачы» находятся под самым пристальным давлением. И вот я думаю, что БАТЭ становится через запятую.  Я не знаю, они лягут на дно с походами на ВНС, с удалениями постов, как это было у Стаса Драгуна после выпуска «КраСавы» и т.д. Или все-таки попытаются демонстрировать, что они тоже еще могут поиграть мышцами и в том числе на футбольном поле, – сказал Ходасевич.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Памяці Лявона Дзейкі.
Игорь Драко
Как Макей в "многовекторном" шпагате разрывался
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]