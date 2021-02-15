Бывший форвард сборной Беларуси пока предпочитает не раскрывать информацию о возможном клубе и сумме сделки, но согласился рассказать TUT.by о других подробностях проекта.





Наши планы действительно масштабны, и я очень рад, что в многострадальный белорусский футбол могут прийти серьезные инвестиции и свежие идеи. Мне прекрасно известны возможности Маурицио Миана и его любовь к футболу, а также как четко он выстраивает бизнес и следует своей цели.





- Почему Маурицио заинтересовал именно белорусский футбол?

- Сейчас не могу раскрыть все карты. Мы довольно давно знакомы с Маурицио и часто обменивались мыслями о развитии футбола в Италии и мире. Я много рассказывал ему о Беларуси и о том, как весь наш спорт сидит на дотационной бюджетной игле. Ему было сложно понять, как государство может спонсировать целые чемпионаты, а клубы могут являться, по сути, иждивенцами у своего народа. Говорил, что моя мечта — лишить белорусский футбол этой зависимости и доказать, что при грамотном управлении наш спорт способен стать на коммерческие рельсы.





- Миан просто помогает вашей мечте осуществиться?

- Нет, что вы. Маурицио никогда не будет вкладывать свои деньги и тратить время, если не увидит в проекте перспектив. Его юристы детально изучают возможности и все связанные с инвестицией риски. Да и я не позволю себе втянуть его в авантюру. Думаю, уже все поняли, что он человек, которого может заинтересовать идея, если в ней есть смысл и экономическая структура. Когда летом поделился с ним своими соображениями по возможному развитию футбольного клуба, он, изучив предложение, произнес: "Давай сделаем это!" Поэтому, можно сказать, он хочет реализовать и свою мечту тоже.





Сегодня в Беларуси футбольные фанаты нивелированы как класс. Их считают чуть ли не главными преступниками. Можно сказать, в стране болельщикам объявлена война. Но нельзя в каждом фанате видеть потенциального хулигана. В мире это огромная движущая сила, которая способствует развитию интереса к футболу и делает из него настоящее шоу. Конечно, если с болельщиком не работать и не прислушиваться к его мнению, можно породить насилие. Мы хотим знать, чего хотят почитатели нашего клуба, и соответствовать их ожиданиям.





- Выглядит немного сомнительным, так как иметь в Беларуси бизнес занятие крайне рискованное.





- Мы четко понимаем риски и сложности, которые могут возникнуть при реализации этого проекта. Но и видим отличные перспективы, так как в этой стране есть люди, которые любят футбол. Рассчитываем, что наша аудитория будет находиться не только в Беларуси. Если же получится взрастить цветок в пустыне, то и за плантацией в тропиках дело не станет.





Маурицио Миана

Сколько денег Маурицио планирует инвестировать в белорусский футбольный клуб?





Ровно столько, сколько потребуется для реализации нашей идеи и достижения намеченных целей. Но главные инвестиции — это, как я уже говорил, новейшие методики и уникальные технологии, благодаря которым хотим сделать белорусский футбол гораздо лучше. А может, и изменить его.











