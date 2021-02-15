Глаз да глаз: чешскую теннисистку оштрафовали за выходку в туалете

Фото: instagram.com/karolinapliskova

Каролину Плишкову наказали из-за поведения во время матча





Экс-первая ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова "отличилась" на Открытом чемпионате Австралии. Девушку наказали после посещения уборной. Об этом сообщает Іdnes.

net Так, во время матча, проиграв землячке Каролине Муховой, Каролина демонстрировала очень бурные эмоции. Она разбила ракетку на корте в конце первого сета, а затем разбила инвентарь во время туалетной паузы. За это рефери оштрафовал ее на очко, пишет korrespondent.





Как оказалось, наказание стало для нее большой неожиданностью.

"Это произошло даже не в подтрибунном помещении, а в туалете. Удивлена. Думала, что в туалете могу делать все что хочу. Но, как видим, нет. ", - отметила Плишкова.



