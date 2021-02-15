ПСЖ будет вынужден продать Мбаппе, чтобы подписать Месси
"Пари Сен-Жермен" будет вынужден продать нападающего Килиана Мбаппе, чтобы следующим летом подписать форварда "Барселоны" Лионеля Месси. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на издание L'Equipe.
По информации источника, аргентинец будет получать ежегодную зарплату в размере более 40 млн евро. Чтобы обеспечить необходимые условия для Лео, "ПСЖ" нужно расстаться с одним из ведущих игроков.
Отмечается также, что Неймар часто контактирует с Месси, чтобы уговорить его пополнить ряды парижской команды после окончания его контракта с "Барселоной". Более того, сообщается, что "Манчестер Сити" является главным конкурентом парижан за форварда, так как "горожан" возглавляет Хосеп Гвардиола, у которого с аргентинцем прекрасные отношения после работы в каталонском клубе.
Контракт Месси с "Барселоной" истекает летом этого года. Лео неоднократно намеревался уйти, особенно в свете обнародования деталей его соглашения с клубом.
10:17 15/02/2021
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