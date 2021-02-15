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Александр Сыман: в прессе пишут, что "бронза" Солы — это сенсация. Но аналитики и тренеры могли прогнозировать такой результат

Бывший тренер сборной Беларуси Александр Сыман поделился мнением о выступлении Анны Солы в спринте чемпионата мира.


"В прессе пишут, в интернете, что это сенсация. Но аналитики и тренеры могли прогнозировать такой результат. Конечно, приятный успех. Еще в процессе гонки понимал, что вряд ли кто-то помешает ей завоевать медаль, поэтому позвонил личному тренеру спортсменки Сергею Некрасову и поздравил с успехом. Понимал, что у Анны будет прорыв. Причем, скорее всего, в спринте, где она сумеет сделать два рубежа "на ноль", — сказал Сыман в эфире программы "Спортклуб" на ОНТ.
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