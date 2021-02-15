Спорт хотят сделать обязаловкой?





«Для занятий физической культурой и спорта созданы все условия. Нами постоянно совершенствуется материально-техническая база. Строятся новые спортивные объекты. По приказу главы государства мы возобновили собственное производство лыж, 35 тыс. пар которых закуплено для учреждений образования.



