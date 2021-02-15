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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Спорт хотят сделать обязаловкой?

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко поделился мнением о развитии спорта в Беларуси. И оно, прямо скажем, странное.


«Для занятий физической культурой и спорта созданы все условия. Нами постоянно совершенствуется материально-техническая база. Строятся новые спортивные объекты. По приказу главы государства мы возобновили собственное производство лыж, 35 тыс. пар которых закуплено для учреждений образования.

Радует, что все больше белорусов выбирают для себя здоровый образ жизни. Согласно статистическим данным за прошлый год, в стране 25,3% населения занимаются физкультурой и спортом. Мы планируем поднять эти показатели до 30%, а лучше будем выходить на 50%-й охват населения. Здоровая нация должна заниматься физической культурой и спортом. Это было подчеркнуто на VI Всебелорусском народном собрании. Именно на этом акцентировал свое внимание в своем докладе и глава государства. Важно, чтобы любовь к спорту и здоровому образу жизни прививалась нашим гражданам уже с раннего детства», – сказал Петришенко, которого цитирует БЕЛТА.
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