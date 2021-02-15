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Олег Дулуб: «Крумкачы» должны играть в высшей лиге. Но тебе вдруг рассказывают, что в первой»

Главный тренер НФК «Крумкачы» поделился мнением о решении АБФФ не предоставлять клубу право лицензироваться в высшую лигу.


- В последние дни вокруг команды витает множество слухов по поводу участия или неучастия ее в высшей лиге. Как это влияет на коллектив?

— На меня точно не влияет, но все равно приходится немного дергаться. Все-таки необходимо понимать, где именно ты будешь выступать. По всем показателям «Крумкачы» должны играть в высшей лиге. Но тебе вдруг рассказывают, что в первой, придумывают какие-то письма. Учитывая ситуацию, например, со «Спутником», по моему мнения, правила должны быть для всех одинаковые. А у нас неодинаковые.

Но я надеюсь, что в федерации все-таки примут взвешенное и справедливое решение относительно нашего клуба, – сказал Дулуб сайту клуба.
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