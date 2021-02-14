+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Юные футболисты «Шахтера» не доехали до Минска из-за снежного заноса

Пассажирский автобус 13 февраля не довез из Солигорска до Минска команду юных футболистов ФК «Шахтер» из-за снежного заноса на автотрассе Минск — Микашевичи возле деревни Радково. Доставать автобус из снега пришлось спасателям.


По информации пресс-службы МЧС, сообщение о заторе на автодороге Р23 Минск — Микашевичи, возле деревни Радково Солигорского района поступило спасателям в 13 февраля в 06:30.

Работники МЧС отбуксировали из снежного заноса автобус, следовавший из Солигорска в Минск. В нем находилось 27 детей 2010 года рождения и 13 взрослых. Пострадавших нет.
Mlyn.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Как Макей в "многовекторном" шпагате разрывался
Павел Знавец
Лукашенко и "светила" Камай.
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]