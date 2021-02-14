Генеральный секретарь БФФ Сергей Жардецкий прокомментировал возможное выступление "Сморгони" в высшей лиге-2021.





Окончательное решение по участникам высшей лиги Чемпионата Беларуси принимает исполком АБФФ. Согласно Регламенту, клубы Первой лиги, занявшие с первого до шестое место включительно, имеют право подать заявление на получение лицензии для участия в элитном дивизионе. По спортивному принципу право на участие в высшей лиге получили ФК "Спутник" и ФК "Гомель", занявшие 1 и 2 место соответственно.





Вероятно ли участие ФК "Сморгони"?

До 12 февраля включительно АБФФ принимала заявления от клубов на прохождение лицензирования для участия в высшей лиге в новом сезоне. И действительно, ФК "Сморгонь" подал такое заявление. Что касается дзержинского "Арсенала" и гомельского "Локомотива", которые по итогам первой лиги заняли места выше, данные клубы не подавали заявления пройти процедуру лицензирования для элитного дивизиона.





Есть ли вероятность, что следующий сезон в элите сыграют 15 команд?

Да, такая вероятность существует, потому что со 100% уверенностью можно сказать о том, что ФК "Городея" не сможет участвовать в следующем сезоне высшей лиги. Клуб официально уведомил федерацию, что не будет играть в сезоне-2021 в элитном дивизионе. А что касается ФК "Сморгонь", то решение по его участию в элитном дивизионе, даже несмотря на получение лицензии высшей лиги, будет принимать исполком, — цитирует генсека sportarena.by.











