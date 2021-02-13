Сборную Беларуси представят Динара Алимбекова (№ 3), Анна Сола (№ 24), Елена Кручинкина (№ 46) и Ирина Кривко (№ 77).









Отметим, Анна единственная из биатлонисток, которая не стала подписывать письмо провластных спортсменов.





Анна Сола – родилась в Шимилинском районе, воспитанница Новополоцкого училища олимпийского резерва. Девушка в последние годы привлекается в основную женскую команду, по ходу нынешнего розыгрыша Кубка мира в нескольких гонках попадала в топ-20 лучших биатлонисток.



