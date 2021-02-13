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Единственная наша – Анна Сола завоевала медаль на ЧМ по биатлону - бронзу

Наша звёздочка боролась и поражала цели! Чемпионат мира по биатлону в словенской Поклюке продолжится сегодня женской спринтерской гонкой на 7,5 километра.

Единственная наша – Анна Сола завоевала медаль на ЧМ по биатлону - бронзу
фото: Иванов Андрей
Сборную Беларуси представят Динара Алимбекова (№ 3), Анна Сола (№ 24), Елена Кручинкина (№ 46) и Ирина Кривко (№ 77).


Отметим, Анна единственная из биатлонисток, которая не стала подписывать письмо провластных спортсменов.

Анна Сола – родилась в Шимилинском районе, воспитанница Новополоцкого училища олимпийского резерва. Девушка в последние годы привлекается в основную женскую команду, по ходу нынешнего розыгрыша Кубка мира в нескольких гонках попадала в топ-20 лучших биатлонисток. 
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