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– Не знаю, как можно не понимать, что выборы были сфальсифицированы. Очевидно, что нужно было показать людям, как распределились голоса на их участках. Допустим, вы придумали, что 200 голосов отдано за Тихановскую, 1000 – за Лукашенко. Так покажите людям этот листик с «подсчетом», они посмотрят и уйдут. Зачем было прятать эту информацию?, пишет Трибуна





Думаю, все это спровоцировали власти. Они сами хотели, чтобы люди разозлились и вышли на улицы. Собирались спровоцировать людей и отреагировать на это силовыми методами, чтобы в итоге все сидели по домам. Властям нужно было показать, что в Беларуси якобы работают бандиты, страну захватили какие-то сверхсилы – американцы, литовцы или поляки, чтобы все поверили, какой Александр Григорьевич молодец и как он сохранил страну.





Возможно, силовая реакция была нужна и затем, чтобы в Беларусь вошли российские войска, как это прописано в документах ОДКБ. Они не имеют права ввязываться во внутренние конфликты стран – членов организации, но Лукашенко сказал бы, что нас захватили поляки или литовцы. Думаю, все могло пойти по такому сценарию, – сказал Букин.