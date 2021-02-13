Денис Шунто: БФФ готова идти на любой позор, лишь бы высшая лига была без "Крумкачоў"
Бывший руководитель "Крумкачоў" Денис Шунто высказался об отказе клубу в лицензировании для участия в высшей лиге.
Ну что ж, такова оказалась цена за честь, достоинство, искренность, эмоции. Для меня все равно лучшее, что родил наш футбол в 2020-ом — это вынос минского "Динамо" "Крумкачамі" из Кубка Беларуси и невероятная Маша Колесникова в раздевалке. Хрен с ним, парни, это стоило места в такой высшей лиге! А за футбол грустно, это да, — написал Шунто в Facebook.
17:41 13/02/2021
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