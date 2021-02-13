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Месси отдал каталонскому музею бутсы, в которых побил рекорд Пеле

Аргентинский форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси пожертвовал бутсы, в которых побил рекорд бразильца Пеле по числу голов за один клуб, в Национальный музей искусств Каталонии.

Фото с сайта oxu.az

Об этом сообщает пресс-служба учреждения в Twitter, пишет Oxu.az со ссылкой на ТАСС.

Месси 23 декабря забил гол "Вальядолиду" в матче чемпионата Испании и превысил достижение Пеле (643 гола). На данный момент в активе 33-летнего аргентинца 651 мяч в 758 играх за каталонский клуб. Бутсы будут представлены в одном из залов музея в течение месяца и затем выставлены на благотворительный аукцион. Вырученные средства пойдут на лечение детей с онкологическими заболеваниями.

"Достижение исторического рубежа доставляет мне много радости, но что действительно важнее, так это возможность что-то вернуть детям, испытывающими проблемы со здоровьем", - сказал Месси.

Аргентинец является воспитанником "Барселоны", за основную команду которой дебютировал в 2004 году. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча", что является рекордом. Он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, побеждал на Олимпийских играх и становился серебряным призером чемпионата мира.
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