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Чиновники из Минспорта получили право составлять административные протоколы

Сотрудники Министерства спорта и туризма получили право составлять протоколы об административных правонарушениях и готовить дела по административным правонарушениям к рассмотрению в суде. Такие полномочия теперь есть у специалистов департамента по туризму.

Речь идёт о правонарушениях в рамках статьи 24.11 обновлённого КоАП — "Непредставление документов, отчетов и иных материалов". По ней должностное или иное уполномоченное лицо, или индивидуальный предприниматель могут быть оштрафованы на сумму до 20 базовых величин (до 580 рублей).

Статья 24.11 в КоАП предполагает наказание за непредставление в установленные сроки документов, отчетов, сведений или иных материалов, либо за представление таких документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, пишет euroradio.fm
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