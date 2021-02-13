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Соболенко вышла в 1/8 финала Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко без проблем преодолела третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

За выход в 1/8 финала седьмая ракетка мира играла с представительницей США Энн Ли (69 ATP) и легко справилась со своей соперницей. Первый сет Соболенко выиграла со счетом 6:3, а во втором позволила сопернице взять только один гейм – 6:1. Для победы белоруске понадобился всего лишь час, пишет interfax.by
Соболенко сделала за матч четыре двойные ошибки (ее соперница ни одной), семь раз подала навылет (на счету Ли лишь один эйс), выиграла 4 брейк-пойнта из 10 имевшихся (американка имела 4 брейка и не смогла выиграть ни одного).

В 1/8 финала 14 февраля белоруску ждет серьезнейшее испытание. За выход в четвертьфинал Australian Open белоруска сыграет с 11й ракеткой мира американкой Сереной Уильямс, переигравшей в третьем круге россиянку Анастасию Потапову (7:6, 6:2). Соболенко остается единственной представительницей Беларуси, продолжающей борьбу на Australian Open.
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