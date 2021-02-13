







– Казахстан сегодня нас переиграл – надо признать это. Соперник нас перебросал, был активнее. К большому сожалению, не под силу нашим игрокам провести три игры на хорошем уровне. Казахстан сегодня проводил первый матч, а мы третий за три дня. Было видно, что соперник быстрее. У них молодая команда, хорошо двигаются ребята. Хотя шансы на победу у нас были, но грубейшие ошибки наших хоккеистов при второй и третьей шайбах… Для меня они не понятны.





- Практически весь овертайм Беларусь провела в своей зоне?





– Потому что нельзя просто отбрасывать шайбу. Если хоккеист забрасывает шайбу в зону противника, надо понимать, что ты с большой вероятностью ее отдашь. А нужно было всего лишь вернуться назад и отдать игроку, который только что вышел с лавки. Казахи сработали четко: вышли из зоны, поменяли состав и забросили. У нас было старое звено, а у них новое – все просто. К сожалению, наши ветераны не справились.





- Как в целом оцените турнир?





– Открылись глаза на многое. В Казахстан мы взяли Константина Кольцова и Сергея Стася. И, думаю, сейчас они уезжают отсюда с другими мыслями. Теперь они должны понять, как двигаться дальше. Все-таки это опытные специалисты, которые и в КХЛ поработали. Без молодежи и школ нам никуда, – сказал Захаров.



