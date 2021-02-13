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Лучший из белорусов стал 24-м в мужской спринтерской гонке на ЧМ по биатлону

Спринтерскую гонку на чемпионате мира по биатлону в Поклюке в пятницу выиграл швед Мартин Понсилуома. Лучший из белорусов, Максим Воробей, финишировал 24-м.

Воробей допустил один промах на "стойке" и отстал от победителя на 1 минуту и 10,7 секунд. Сам Понсилуома не промахнулся ни разу, а золото в спринте стало для него первой медалью на уровне чемпионата мира, пишет interfax.by
Вместе со шведом на пьедестал почета поднялись два француза - Симон Дестье и Эмильен Жаклен.

Что касается выступления белорусских спортсменов, то на 32-й позиции финишировал Сергей Бочарников (0+1), 33-м стал Антон Смольский (2+0), а 86-м – Дмитрий Лазовский (0+1). Всего в спринтерской гонке стартовали 104 участника.

В субботу, 13 февраля, на старт спринтерской гонки на чемпионате мира в Поклюке выйдут женщины. Начало гонки – 16.30 по белорусскому времени. Динара Алимбекова стартует под 3-м номером, Анна Сола уйдет на дистанцию 24-й, Елена Кручинкина – 46-й, а Ирина Кривко выйдет на старт под 77-м номером.
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