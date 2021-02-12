











Наибольшее число подписавшихся на страницу Роналду — в аккаунте в Instagram — 261 млн. В Facebook у португальца 148 млн подписчиков, в Twitter — 91 млн.





Португалец, который также выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и «Реал», стал чемпионом в трех странах (Англии, Испании, Италии), он пять раз получал «Золотой мяч». Кроме того, в составе МЮ он выиграл Лигу чемпионов один раз, в «Реале» — четыре раза. В составе сборной Португалии выиграл по разу чемпионат Европы и Лигу наций.







