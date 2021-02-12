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Криштиану Роналду стал первым в мире человеком с 500 млн подписчиков в соцсетях

Нападающий итальянского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал первым в мире человеком, чьи аккаунты в социальных сетях достигли отметки в 500 млн подписчиков, сообщает Bleacher Report.




Наибольшее число подписавшихся на страницу Роналду — в аккаунте в Instagram — 261 млн. В Facebook у португальца 148 млн подписчиков, в Twitter — 91 млн.

Португалец, который также выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и «Реал», стал чемпионом в трех странах (Англии, Испании, Италии), он пять раз получал «Золотой мяч». Кроме того, в составе МЮ он выиграл Лигу чемпионов один раз, в «Реале» — четыре раза. В составе сборной Португалии выиграл по разу чемпионат Европы и Лигу наций.
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