АБФФ - "Крумкачам": в высшую лигу нельзя. Стажа не хватает

Письмо из АБФФ за подписью начальника департамента лицензирования АБФФ А.Мишаева - это ответ на вопрос минского клуба про причины, по которым "Крумкачам" не было предоставлено право лицензироваться в высшую лигу.





В свою очередь клуб прокомментировал ответ АБФФ, выделив, как минимум, три пункта вопросов, на которые хотел бы получить ответы. А именно:





1. Если "Крумкачы" в любом случае не могли претендовать на участие в высшей лиге, какой смысл был в нашем участии в переходных матчах за право выхода в Д1?





2. Это был не первый запрос со стороны "НФК Крумкачы" в Ассоциацию "Белорусская федерация футбола" по поводу возможности лицензироваться в высшую лигу в случае отказа от такой возможности представителя высшей лиги. Почему нам сразу не дали такой ответ о его невозможности? Почему прежде ссылались на то, что свое право мы якобы потеряли, уступив в переходных матчах?





3. Каким образом в таком случае право лицензироваться в высшую лигу получил ФК "Спутник", который также не является членом АБФФ на протяжении двух положенных лет?