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В Могилеве задержали футбольных фанатов, которые призывали избивать ОМОНовцев

В конце января молодые люди опубликовали в Instagram видео с призывом избивать сотрудников ОМОН и других правоохранителей.

Помимо этого в видео были кадры с их участием в «несанкционированных массовых мероприятиях с протестной атрибутикой».

Свой поступок, как сообщает МВД, парни объяснили алкогольным опьянением и влиянием на них информации из деструктивных групп в соцсетях.

Возбуждено уголовное дело.
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