В Могилеве задержали футбольных фанатов, которые призывали избивать ОМОНовцев
В конце января молодые люди опубликовали в Instagram видео с призывом избивать сотрудников ОМОН и других правоохранителей.
Помимо этого в видео были кадры с их участием в «несанкционированных массовых мероприятиях с протестной атрибутикой».
Свой поступок, как сообщает МВД, парни объяснили алкогольным опьянением и влиянием на них информации из деструктивных групп в соцсетях.
Возбуждено уголовное дело.
18:38 12/02/2021
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