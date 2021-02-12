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Отец Неймара ответил тренеру "Кана", задевшего футболиста из-за слез

Неймар да Силва, отец нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара, ответил на слова главного тренера "Кана" Паскаля Дюпра, передает "Чемпионат".

Отец Неймара ответил тренеру "Кана", задевшего футболиста из-за слез
Неймар да Силва, отец нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара, ответил на слова главного тренера "Кана" Паскаля Дюпра, передает "Чемпионат".

На днях парижане выбили "Кан" из Кубка Франции, одержав победу в матче 1/32 финала со счетом 1:0. Неймар во втором тайме получил травму и был заменен. Дюпра, комментируя поражение, попытался задеть бразильца: "Плакать не буду, оставлю это Неймару".

"Моему сыну действительно приходится плакать, но не по тем причинам, о которых вы думаете. Я считаю, что ему приходится плакать из-за таких тренеров, как вы, из-за судей такого уровня, беспечных и закрывающих на все глаза лиг, порой предвзятых журналистов и трусов. Да, ему приходится плакать. Но наши слезы, слезы моего сына - спортсмена, футбольного волшебника - будут литься еще одну ночь, а потом он встанет, чтобы, как всегда, победить их", - написал Неймар-старший в Instagram.
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