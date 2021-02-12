В СБР посчитали, что руководство IBU вышло за рамки предписаний вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS), и потребовали пересмотреть свое решение. По их мнению, СБР может использовать официальное название и цветной логотип во время турнира. В организации ожидают, что IBU найдет компромиссное решение по использованию символики, иначе российский биатлон обратится за помощью в CAS.





Отмечается, что СБР провел юридическую экспертизу, которая подтвердила их позицию. «Требования IBU — чрезмерны и не соответствуют правовой и реальной ситуации», — подытожили в союзе.



