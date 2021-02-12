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Российский биатлон выдвинул требования IBU из-за запрета на слово «Россия»

Союз биатлонистов России (СБР) выдвинул требования руководству Международного союза биатлонистов (IBU) из-за запрета на использование слова «Россия» во время чемпионата мира. Об этом сообщается на сайте организации.

В СБР посчитали, что руководство IBU вышло за рамки предписаний вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS), и потребовали пересмотреть свое решение. По их мнению, СБР может использовать официальное название и цветной логотип во время турнира. В организации ожидают, что IBU найдет компромиссное решение по использованию символики, иначе российский биатлон обратится за помощью в CAS.

Отмечается, что СБР провел юридическую экспертизу, которая подтвердила их позицию. «Требования IBU — чрезмерны и не соответствуют правовой и реальной ситуации», — подытожили в союзе.

В декабре прошлого года CAS запретил российским спортсменам два года выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпиадах. Наказание было смягчено после санкций, наложенных Всемирным антидопинговым агентством в декабре 2019-го, пишет lenta.ru
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