Двукратный чемпион "Формулы-1" попал под машину

Инцидент произошел недалеко от города Лугано (Швейцария), когда гонщик тренировался на велосипеде. Сообщалось, что 39-летний испанец госпитализирован с переломами.





Позже в СМИ появилась информация о том, что у Алонсо нет никаких переломов. Пилот получил сильный удар по лицу, в результате чего лишился зуба. В пятницу спортсмен должен пройти медицинский осмотр.





В предстоящем сезоне Алонсо планировал спустя три года вернуться в "Формулу-1". Он заявлен за "Альпин", который заменит выступавший ранее "Рено".





Испанец является двукратным чемпионом "Формулы-1" (2005, 2006), оба титула он выиграл в составе "Рено". Алонсо выступал в чемпионате с 2001 по 2018 годы, представляя, помимо "Рено", команды "Минарди", "Макларен" и "Феррари".



