Глава оргкомитета Олимпийских игр в Токио ушел в отставку
Глава организационного комитета Олимпийских игр в Токио Ёсиро Мори ушел в отставку после скандала, вызванного его сексистскими высказываниями.
Об этом сообщает агентство «Киодо».
Ожидается, что его место займет Сабуро Кавабути, бывший глава Японской футбольной ассоциации. До Олимпиады осталось меньше шести месяцев.
О намерении Мори подать в отставку стало известно накануне, 11 февраля. Ранее 83-летний политик заявил, что рабочие встречи с участием большого числа женщин нередко затягиваются. По его словам, женщины слишком много говорят, и каждая считает необходимым высказаться. Мори извинился за свои слова, но это не помогло, пишет Лента.ру
09:37 12/02/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение