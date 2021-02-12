



Об этом сообщает сайт ИБУ.





"Исполнительный комитет ИБУ примет решение о том, подтвердить или нет мероприятие, не позднее сентября 2021 года. Исходя из ситуации в Беларуси и перспектив на данный момент", — говорится в сообщении.





Исполком согласился выделить национальным федерациям дополнительное финансирование в размере двух миллионов евро.





"Половина средств будет выплачена немедленно, а оставшаяся половина — к концу марта 2021 года", — добавляется в сообщении.





Этап Кубка мира по биатлону в комплексе "Раубичи" должен пройти в начале марта 2022 года.



