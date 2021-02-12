Исполком ИБУ присвоил этапу Кубка мира в Раубичах статус неутвержденного из-за ситуации в Беларуси
Международный союз биатлонистов присвоил этапу Кубка мира в Беларуси, который должен пройти в 2022 году, статус неутвержденного, окончательное решение должно быть принято не позднее сентября.
Об этом сообщает сайт ИБУ.
"Исполнительный комитет ИБУ примет решение о том, подтвердить или нет мероприятие, не позднее сентября 2021 года. Исходя из ситуации в Беларуси и перспектив на данный момент", — говорится в сообщении.
Исполком согласился выделить национальным федерациям дополнительное финансирование в размере двух миллионов евро.
"Половина средств будет выплачена немедленно, а оставшаяся половина — к концу марта 2021 года", — добавляется в сообщении.
Этап Кубка мира по биатлону в комплексе "Раубичи" должен пройти в начале марта 2022 года.
08:17 12/02/2021
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