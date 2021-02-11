Белорусские хоккеисты уступили резерву сборной России. Сборная Беларуси на последнем месте турнира в Казахстане

Сборная Беларуси по хоккею проиграла и второй матч на турнире в Казахстане. На этот раз подопечные Михаила Захарова уступили резерву сборной России — 2:4 (0:2, 2:1, 0:1).