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Белорусские хоккеисты уступили резерву сборной России. Сборная Беларуси на последнем месте турнира в Казахстане

Сборная Беларуси по хоккею проиграла и второй матч на турнире в Казахстане. На этот раз подопечные Михаила Захарова уступили резерву сборной России — 2:4 (0:2, 2:1, 0:1).

Уже после первого периода белорусы уступали 0:2, но к середине второго смогли сравнять счет в матче за счет шайб Ивана Дроздова и Игоря Мартынова. После этого россияне вновь прибавили и довели дело до победы, пишет sport.tut.by

Таким образом, Беларусь заняла последнее место на турнире.
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