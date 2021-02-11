



Министерство культуры, туризма и гражданской авиации Непала на шесть лет запретило им и руководителю команды подниматься на любые вершины в стране. Запрет на покорение гор Непала начал действовать с 2016 года. Фактически он будет в силе еще два года. Министерство оштрафовало компанию, которая организовывала восхождение на 50 тыс. рупий ($687), и их проводников





Во время расследования чиновники обнаружили, что альпинисты подали фальшивые доказательства покорения Эвереста, в частности фотографии. Министерство пришло к таким выводам на основании документов и бесед с официальными лицами, включая шерпов (народ, живущий в Восточном Непале в районе горы Джомолунгма. Многие из них незаменимы в качестве проводников в горах Непала. – Прим.), сказал The Indian Express секретарь министерства и председатель следственного комитета Прадип Кумар Коирала.





В прошлом году Ядава рекомендовали к присуждению премии имени Тенцинга Норгея, высшей награды в области экстремальных видов спорта в Индии, отметила газета.





Газета The New York Times уточнила, что на фотографии, которые альпинисты предъявили в качестве доказательства покорения вершины, были неточности. В частности, кислородная маска была без трубки, соединяющей ее с кислородным баллоном. На фото снег или горы не отражались в солнцезащитных очках альпинистов.





Ядав сказал в комментарии газете, что у него есть все необходимые доказательства покорения вершины горы. Он подал жалобу в полицию на своего гида в Непале, который отрицал его достижение.





Ядав и Рани участвовали в частной экспедиции на гору Эверест с 14 людьми. Группу возглавлял Наба Фукон, которому министерство тоже выписало шестилетний запрет. Он сказал ранее, что эти двое альпинистов не покоряли вершину. Фукон говорил Ядаву и Рани вернуться на базу, поскольку у них не работали газовые баллоны. Рани также получил обморожение. Фукон вынужден был звонить шерпам, чтобы альпиниста спасли.





Эверест находится на границе между Китаем и Непалом, альпинисты поднимаются на него с обеих сторон. По обновленным данным, высота Эвереста составляет 8848 метров и 86 сантиметров.



