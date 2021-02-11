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Сергей Кривец – о Лехе-2, переходах бывших одноклубников в Рух и уровне отечественного чемпионата

Лучший футболист Беларуси-2014 неожиданно укатил в польский Д3

Сергей Кривец – о Лехе-2, переходах бывших одноклубников в Рух и уровне отечественного чемпионата
Сергей Кривец. Фото: Динамо-Брест
От брестского Динамо прошлого сезона остались рожки да ножки: некоторые рванули в соседний Рух, Артем Милевский вернулся в Украину, а кто-то пробует себя на легионерских хлебах, пишет sportarena.by. Одним из таких футболистов стал 34-летний Сергей Кривец. Правда, его выбор дальнейшего места работы многих слегка огорошил. Хавбек перебрался в Лех-2 из третьего дивизиона Польши. Да, праймовый Кривец много лет назад уже выступал за основную команду из Познани, там же познакомился с будущей женой и явно с теплотой вспоминает те времена, но вот уровень будущих партнеров и лиги все-таки вызывает вопросы.

Накануне Влад Воронин связался с Сергеем Кривцом, чтобы узнать, как его занесло в Лех-2, что он думает о переходе бывших одноклубников в Рух, и как изменился уровень высшей лиги за последние годы.

— Многих смутил ваш выбор клуба для продолжения карьеры. Почему Лех-2?

— Во-первых, потому что нахожусь дома – в Познани живет моя семья. Поступило предложение, от которого решил не отказываться. Во-вторых, других достойных вариантов продолжения карьеры особо не было. Чего-то такого, чтобы можно было поехать и все устраивало. Например, какой-то другой чемпионат. В общем, конкретных предложений не поступало, поэтому остановился на варианте с Лехом-2.

— Как понимаю, семья – ключевой фактор в этом вопросе?

— Естественно, ориентировался на семью. Но не нашлось других вариантов, которые устраивали бы и меня, и близких. Тем более сейчас такое сложное время ввиду коронавируса. Тяжело приезжать к семье из-за закрытых границ, трудностей с их пересечением… Поэтому пока решили так. Посмотрим, что будет дальше.

— Уже осознали, что такое третий дивизион чемпионата Польши? Кто там играет, какой уровень?

— Я только подписал контракт, поэтому пока сложно что-то говорить. И оценку уровню чемпионата давать рано. Могу лишь сказать, что Лех-2 – молодая команда, в которой есть несколько опытных футболистов, поигравших определенное время назад в основном Лехе. Скажем так, играть здесь – это перспектива на будущее, чтобы в дальнейшем сосредоточиться на тренерской карьере или работе в клубе. Так что подписывал контракт с прицелом на будущее.

— Как раз и подумал, что вас пригласили в качестве играющего тренера.

— Не совсем, но одна из ролей – помогать в развитии молодежи. Все-таки для нее важно, чтобы рядом были опытные футболисты, способные в нужный момент дать совет, подсказать, направить в правильное русло.

— У вас нет предубеждений относительно тренерской работы?

— Мне уже в этом году стукнет 35 лет – надо думать о будущем, понять, как жить дальше. Я задумываюсь на эту тему, но четко не определился с тем, что ближе и интереснее. Какого-то негатива к тренерской работе не испытываю. Благо, пока еще есть время определиться и для себя решить чем заниматься дальше.

— Кстати, брестское Динамо не предлагало остаться с перспективой на будущее?

— Нет, из Бреста никто не звонил, ничего не предлагали.

— Видимо, вы не один такой, раз столько человек покинуло команду. Поражены столь массовым уходом футболистов?

— Нет. Можно сказать, это предполагалось по ходу сезона. В принципе, все к этому шло.

— И многочисленные переходы в Рух предполагались?

— Да, было ясно, что так произойдет. Зайцев сфокусировался на Рухе, футболисты, у которых действующие контракты с Динамо, пошли за ним.

— Болельщики Динамо негодуют из-за смены одного брестского клуба на другой. Вы на чьей стороне?

— Ой, не знаю. Это достаточно сложная тема. Наверное, с одной стороны, это не совсем корректно по отношению к болельщикам. С другой стороны, я никого не осуждаю. Это футбол, людям нужно кормить семьи. Если в Динамо никто ничего не предлагает, где-то ведь нужно продолжать карьеру. В этот момент руководство клуба не предпринимает никаких шагов, попыток, чтобы сохранить своих футболистов. Поэтому, мне кажется, не стоит винить ребят в их решении. Полагаю, если бы и Динамо, и Рух предложили контракты, тогда, наверное, можно было бы возмутиться выбору.

— Несмотря на полное обновление состава, Ковальчук остался у руля команды. Удивились?

— Ковальчук уже достаточно долго работает в клубе, пускай и на разных должностях, поэтому его новый контракт абсолютно не стал неожиданным. Понятно, что в прошлом сезоне не было ясности – останется он или уйдет.

Могу лишь пожелать удачи Динамо. Не знаю, какие задачи будут стоять перед командой на следующий сезон, но хочу, чтобы они выполнили их.

— Многие считают, что Динамо будет бороться за выживание.

— Сложно в межсезонье давать прогнозы. К тому же, толком непонятно, как в следующем сезоне будет выглядеть команда, что из себя представлять, кто там будет играть. Всегда сложно практически с нуля формировать состав, но давать оценки раньше времени не стоит.

— Вы провели в Бресте два с половиной года. Что для вас самое запоминающееся в данном этапе карьеры?

— Думаю, многое будет вспоминаться: и чемпионство, и Суперкубки. К слову, и атмосфера в команде была шикарной, со всеми ребятами ладил. Коллектив действительно был очень крутой. Поэтому только хорошее могу сказать. Плюс, конечно, не стоит забывать и о болельщиках. В городе люди говорили о команде, искренне топили за нас. Было супер, есть что вспомнить.

— Все-таки как минимум один негативный момент был – травма.

— Да, травма тяжелая, сложно было восстанавливаться. Но, слава богу, все позади. Удалось вернуться на футбольное поле, отыграть еще сезон за команду. Это футбол, травмы случаются. Без этого, к сожалению, никуда. На тот момент мне уже было за тридцать, поэтому процесс восстановления немножко затянулся.

— Как в такой момент не плюнуть на все и не завершить карьеру?

— Я настроен был вернуться и еще поиграть. По крайней мере, делал для этого все возможное. Такие мысли, чтобы закончить… Нет, конечно, в голове всякие мысли периодически появляются, но у меня была цель вернуться на поле.

Сергей Кривец. Динамо-Брест

— Буквально два вопроса напоследок. В это межсезонье вы далеко не единственный футболист, который перебрался в европейский чемпионат. Бага, Веретило, Гордейчук, Макась… Это потолок зарплат повлиял или другие причины?

— На мой взгляд, это комплекс всего того, что происходит сейчас в стране. Можно сказать, что в какой-то момент в футболе и стране наступил кризис, поэтому так и происходит. Естественно, в связи с этим люди уезжают играть в другие страны. Туда, где есть стабильность, какое-то спокойное будущее, и в том числе в финансовом плане.

— Вы несколько раз возвращались в чемпионат Беларуси после зарубежного этапа карьеры. Как думаете, за эти годы уровень высшей лиги упал или остался прежним?

— Не знаю, сложно оценить. Наверное, остался примерно на том же уровне, что и был. Единственное, может быть, конкуренция в верхней части чемпионата – с учетом появления брестского Динамо – немножко подросла. Более того, сильный стал Шахтер, минское Динамо всегда было рядом, подтянулось Торпедо-БелАЗ. Поэтому в верхней части таблицы чувствовалась более серьезная борьба, чем раньше. А если в целом брать чемпионат – [остался] примерно на том же уровне.
Влад Воронин
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