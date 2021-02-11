БФСС предлагает отменить в Беларуси чемпионат Европы на треке





С этим предложением БФСС обратился в Международную федерацию велоспорта.





"Белорусский фонд спортивной солидарности выражает свою глубокую озабоченность по поводу проведения чемпионата Европы на треке в Беларуси. Проведение такого турнира можно рассматривать не только как несоответствие решению МОК, но также как угрозу имиджу и репутации велоспорта", — говорится в обращении, которое цитирует Tribuna.com.





По мнению авторов письма, проведение турнира грозит опасностью спортсменам, болельщикам, официальным лицам и волонтерам.





Они упоминают о переносе чемпионата мира по хоккею. Этому решению предшествовало множество заявлений со стороны политиков, спортсменов и представителей гражданского общества.





Как известно, из-за политической ситуации из Беларуси был перенесен чемпионат мира по хоккею, а также чемпионат мира по современному пятиборью. Кроме того МОК применил бессрочные санкции против НОК Беларуси.