СМИ: Глава оргкомитета Олимпиады в Токио решил уйти в отставку









Такое решение он принял после критики в свой адрес из-за заявления на одном из совещаний.





Тогда глава оргкомитета сказал, что заседания, на которых присутствует слишком много женщин, затягиваются надолго, так как они слишком много говорят.





Комитет планирует провести экстренное заседание 12 февраля, чтобы объявить об уходе Есиро Мори.





По данным японского издания The Mainichi, сменить Есиро Мори на посту председателя оргкомитета может Сабуро Кавабути - бывший глава японской футбольной ассоциации.





Олимпиада в Токио была запланирована на 2020 год, однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли на год. Планируется, что Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.