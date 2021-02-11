Мосалев о сборах в Пинске: «Приходишь после занятия, а в комнате тараканы, жара. Наверное, это школа, которую надо пройти»
Нападающий минского «Динамо» Денис Мосалев поделился воспоминаниями о сборах под руководством тренера Олега Знарка.
Форвард ранее работал со специалистом в ХК МВД и московском «Динамо».
– Говорят, что пинские предсезонки Знарка – сущий ад: тяжелейшие тренировки до потери сознания, общежитие с тараканами. Так ли это страшно на самом деле?
– На этих предсезонках быт уходит на второй план. Самым главным были очень тяжелые тренировки. К тому же ты приходишь после изнуряющего занятия, а у тебя в комнате жара, комары, тараканы – ничего хорошего (смеется). Но это, наверное, та школа, которую надо пройти.
Ничего страшного, раз я до сих пор играю. Эти предсезонки проходили по принципу «кто выжил, тот и будет играть» (смеется). Знаешь, порой думаю, что сейчас такую предсезонку мог бы и не пережить. Конечно, тогда я был моложе, но все равно это было невероятно тяжело, – сказал Мосалев.
09:46 11/02/2021
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