Форвард ранее работал со специалистом в ХК МВД и московском «Динамо».





– Говорят, что пинские предсезонки Знарка – сущий ад: тяжелейшие тренировки до потери сознания, общежитие с тараканами. Так ли это страшно на самом деле?





– На этих предсезонках быт уходит на второй план. Самым главным были очень тяжелые тренировки. К тому же ты приходишь после изнуряющего занятия, а у тебя в комнате жара, комары, тараканы – ничего хорошего (смеется). Но это, наверное, та школа, которую надо пройти.



