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Олег Кубарев cтал спортивным директором "Крумкачоў"

Известный белорусский специалист Олег Кубарев стал новым спортивным директором "Крумкачоў".




"В среду, 10 февраля, к семье "Крумкачоў" присоединился Олег Кубарев, который занял должность спортивного директора "НФК Крумкачы".

Завершив в 2001 году игровую карьеру, экс-полузащитник стартовал в большом футболе с должности главного тренера "Дариды", затем был пост ассистента в ФК "Минск", после чего Олег Михайлович вновь вернулся на главные роли: с "Гомелем" (2009-12) привозил в Беларусь "Ливерпуль". После чего уехал за рубеж: юрмальский "Спартак" (2013, 2016), молдавские "Зимбру" (2013-14) и "Дачия" (2015). Следом — солигорский "Шахтер" (2016-17) и жодинский "Торпедо"-БелАЗ (2017-18). Последний годы тренерской карьеры Олег Михайловича прошли в Латвии: в сезоне-2019 он тренировал "Ригу", после чего перебрался в "Елгаву".

Желаем Олегу Михайловичу успехов на новой должности!" — говорится в сообщении сайта минского клуба.
Прессбол
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