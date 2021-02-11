+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Сборная Беларуси по хоккею провела первый за последний год официальный матч и проиграла

Белорусская хоккейная сборная 10 февраля стартовала на турнире Казахстане матчем против хозяев. Эта игра стала первыйм официальным матчем более чем за год.

 Последнюю игру до этого белорусы сыграли 7 февраля прошлого года на турнире в Словакии против олимпийской сборной России, проиграв 0:1 (олимпийская команда России, кстати, является соперником белорусов и на нынешнем турнире).

Стартовый матч белорусы проиграли. Хозяева сразу же завладели инициативой, забросив две безответные шайбы в первом периоде, а во второй трети игры доведя его до неприличных для белорусов 4:0, пишет interfax.by

В третьем периоде сначала Дроздов, а затем Ногачев сократили отставание, но затем получили пятую шайбу в свои ворота. 5:2 – победа Казахстана.

За матч белорусские хоккеисты нанесли 17 бросков по воротам соперников против 37 у Казахстана. К тому же белорусы провели в меньшинстве на 6 минут больше.

В турнире планировалось участие четырех сборных, но одна из команд не смогла приехать из-за эпидемиологической ситуации. В итоге компанию сборным Беларуси и Казахстана, а также олимпийской сборной России составила команда Казахстан-2, которая проводит выставочные матчи.

11 февраля Беларусь сыграет против олимпийской сборной России (начало в 16:30), 12 февраля – против команды Казахстан-2.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Павел Знавец
Эсэ пра геніяльны твор Віктара Шалкевіча.
Игорь Драко
Наша холодная гражданская война
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]