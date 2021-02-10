По ее словам, Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что в РФ могут выбрать музыкальную тему сами на согласование. Союз конькобежцев России после обсуждения и консультаций со сборной выбрал музыкальный фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Чайковского, и ISU его согласовал.





По словам Барышевой, заменяющая национальный гимн мелодия должна быть узнаваемой во всем мире и при этом "отсылать к богатейшему культурному наследию страны".





Чемпионат мира по конькобежному спорту стартует в нидерландском Херенвене 11 февраля.





Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства России до декабря 2022 года запрещено выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны и использовать гимн.





В декабре 2019 года Всемирная антидопинговая ассоциация отстранила Россию от международных соревнований сроком на четыре года, однако вскоре этот срок сократили на год – до 16 декабря 2022 года. Российским спортсменам запрещено выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны и использовать гимн.





Причиной дисквалификации РФ стало то, что в переданных данных Московской лаборатории ВАДА обнаружила манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов. Россию подозревали, в частности, в подмене допинг-проб чемпионов и призеров Олимпиады 2014.











