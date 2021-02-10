«Сейчас в стране нет никаких честных судов, беззаконие, несправедливость, необоснованная агрессия по отношению к белорусам. Не расследуются преступления — самое страшное, что может быть. Одна группа людей может творить, что хотят. Хотя эта группа нанята народом и они должны служить народу. А получается, что мы рабы», – сказал Кравченко.







