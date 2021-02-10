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Валерий Исаев: «Наверное, мы должны поддерживать всех, кто за решеткой, но получается наоборот. Бабарико из неволи мотивирует и не дает распускать сопли»

Белорусский агент Валерий Исаев поделился мнением об интервью Виктора Бабарико Deutsche Welle из СИЗО КГБ.



«Только из-за Бабарико я пошел на выборы, поверил в то, что можно изменить свою жизнь и увидел, что в Беларуси таких как я много.

Вспоминаю спокойный февраль год назад. Такое впечатление, что прошло десятилетие в стране за этот год.

Наверное, мы должны поддерживать всех, кто сегодня за решеткой и несправедливо репрессирован, но получается наоборот. Бабарико из неволи мотивирует и не дает распускать сопли. Виктор и Эдуард Бабарико должны быть немедленно освобождены, как и сотни наших политзаключенных!» – написал Исаев в своем Facebook.
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