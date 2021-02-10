







«Только из-за Бабарико я пошел на выборы, поверил в то, что можно изменить свою жизнь и увидел, что в Беларуси таких как я много.





Вспоминаю спокойный февраль год назад. Такое впечатление, что прошло десятилетие в стране за этот год.





Наверное, мы должны поддерживать всех, кто сегодня за решеткой и несправедливо репрессирован, но получается наоборот. Бабарико из неволи мотивирует и не дает распускать сопли. Виктор и Эдуард Бабарико должны быть немедленно освобождены, как и сотни наших политзаключенных!» – написал Исаев в своем Facebook.