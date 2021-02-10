







Дулуб — один из подписантов письма спортсменов за новые президентские выборы и против насилия силовиков. В интервью он объяснил, почему сделал именно так.





Вопросы к власти, говорит тренер, начались еще до самих выборов — с закрытия магазина Symbal.by.





"Например, когда люди просто стояли в очереди в магазин Symbal.by, а к ним подъехали автозаки, и начали хватать мирно стоящих граждан. За что? Люди же ничего не нарушали", — недоумевает Дулуб.





На самих выборах тренер отдал голос за Светлану Тихановскую: "Мне скрывать нечего, голосовал за Тихановскую. Зашел в кабинку, проголосовал, сфотографировал бюллетень, сложил его и ушел".





А 10 августа он разговаривал с двоюродным братом из Мозыря. Тот видел, как восемь человек в форме милиции избивали ногами одного.





"Тогда мой брат начал кружить вокруг них, чтобы отвлечь на себя внимание и спасти человека. На следующий день, когда он уже ехал на машине, его остановили: "С вами хочет поговорить начальник РУВД". И брат видел, что там происходило внутри, потому что его задержали на три дня. Говорит, что его не трогали, но другим повезло меньше. Он рассказывал, что зашел в камеру и увидел в ней афроамериканца. Только оказалось, что это белорус, которого просто избили до посинения. Человеку сломали шесть или семь ребер, перебили ахилловы сухожилия! Как можно избивать людей до такого состояния?! Где честь мундира?" — возмущен тренер.





Он соглашается со словами Ольги Хижинковой, что время призывать силовиков к исполнению присяги уже закончилось. Действия милиционеров Дулуб сравнивает с предательством Иуды: "Каждый из них сделал свой осознанный выбор и должен четко понимать, какие могут быть последствия. Не последствия в физическом мире, куда страшнее последствия другого порядка — духовные. В данном контексте всегда вспоминаю историю про Иуду, предавшего Иисуса за 30 сребреников. Наверное, по тем временам это были большие деньги, но на них была кровь. Когда Иуда понял, что сотворил, он вернул эту сумму и повесился. Уверен, такие деньги прокляты у любого народа. Не собираюсь кого-то агитировать, но для себя сделал главный вывод, что на этих деньгах лежит проклятие до седьмого колена".





Тренер говорит, что со стороны власти часто звучат обвинения людей в эстремизме и терроризме. Но есть же и государственный терроризм — государственное насилие против гражданских лиц. По мнению Дулуба именно о нем следует говорить сегодня в Беларуси: "Под актами государственного терроризма обычно понимают незаконные задержания, убийства, похищения, пытки и наказание граждан без суда и следствия, которые выполняются сотрудниками силовых структур. Теперь сравните это с событиями, которые происходили в Беларуси. Есть убитые, есть раненые, есть покалеченные, но в отношении виновных не заведено ни одного уголовного дела. В то же время, если человека сбивает машина, его обвинят в причинении ущерба служебному транспорту".