











По сведениям источника, окончательное решение об изменении формата может быть принято не раньше апреля. Новый формат предполагает швейцарскую систему без группового этапа: каждый клуб сыграет как минимум 10 матчей с разными соперниками. Ожидается, что количество участников может возрасти с 32 до 36.





Первый розыгрыш Лиги чемпионов в новом формате планируется в 2024 году, проект рассчитан на девять лет, отмечает sport-express.ru.



