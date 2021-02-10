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"Немного прискорбно уезжать из Австралии так рано". Прощальное послание Виктории Азаренко

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко попрощалась со своими поклонниками, покидая нефартовую Австралию.

"Немного прискорбно уезжать из Австралии так рано". Прощальное послание Виктории Азаренко
Фото: Прессбол
Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко попрощалась со своими поклонниками, покидая нефартовую Австралию.

Эй, ребята!

Спасибо всем за поддержку. Немного прискорбно уезжать из Австралии так рано.

Так бывает. И хоть я пыталась справиться изо всех сил, иногда просто не получается.

Тем не менее, я хочу поблагодарить всех за то, что сделали это возможным для нас. Спасибо также болельщикам, которые пришли и поддержали.

Хочу пожелать всем особенного и здорового турнира! Удачи.

Увидимся в следующий раз, — написала Азаренко на своей странице ВКонтакте.

На Открытом чемпионате Австралии Азаренко завершила выступления уже в первом круге, со счетом 5:7, 4:6 уступив американке Джессике Пегуле.
Источник: Прессбол
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