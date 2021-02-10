Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко попрощалась со своими поклонниками, покидая нефартовую Австралию.





Эй, ребята!





Спасибо всем за поддержку. Немного прискорбно уезжать из Австралии так рано.





Так бывает. И хоть я пыталась справиться изо всех сил, иногда просто не получается.





Тем не менее, я хочу поблагодарить всех за то, что сделали это возможным для нас. Спасибо также болельщикам, которые пришли и поддержали.





Хочу пожелать всем особенного и здорового турнира! Удачи.





Увидимся в следующий раз, — написала Азаренко на своей странице ВКонтакте.



