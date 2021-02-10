



- Вы стали делегатом VI Всебелорусского народного собрания. Почему решили принять участие в этом форуме?





- Мне поступило предложение стать делегатом, и я принял его. Считаю, что это важное мероприятие, в том числе для спорта и футбола. Мне интересно услышать, как страна планирует двигаться дальше.





Меня волнуют события, происходящие в нашем спорте. Беспокоят решения, которые принимаются спортивными руководителями. Они не всегда понятны. Например, впервые за 25-летнюю историю клуба мы столкнулись с проблемой провести предсезонные сборы за рубежом. Почему, ничего не нарушая, не имеем возможности нормально подготовить команду? Мы ведь готовим игроков в том числе и для выступлений за сборные команды нашей страны.





Подготовительная работа к предсезонным сборам была проделана задолго до конца 2020 года. Но в конце года были внесены поправки в 191-й Указ президента Республики Беларусь ("Об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта". — Прим. ред.), которые изменили подход к согласованию выезда спортивных делегаций. Естественно, для нас это стало проблемой. В итоге мы были вынуждены нести значительные убытки и дополнительные финансовые затраты. А ведь эти средства могли быть направлены на развитие детско-юношеского футбола, инфраструктуры клуба!





Сейчас грядет создание Концепции развития футбола. Думаю, она будет связана в том числе с программой социально-экономического развития Беларуси на ближайшую пятилетку. Естественно, мне тоже интересно поучаствовать в процессе ее обсуждения. Я не стану выступать на Всебелорусском народном собрании. Но при этом мне важно понимать, что там будет обсуждаться, почувствовать это изнутри, пообщаться с участниками, подискутировать на определенные темы.





- А что бы вы хотели предложить в Концепцию развития футбола?





- Многое меняется в нашем футболе. Он исключен из приоритетных видов спорта. Я, честно говоря, не понимаю, как это могло произойти. Потому что футбол — это игра номер один в мире, это командный вид спорта, в который играют миллионы людей. В мире насчитывается 211 национальных футбольных федераций. То есть футбол представлен практически в каждой стране.





Да, наш футбол где-то оступился, были допущены определенные ошибки и получены неудачные результаты. Но при этом мы должны понимать, что у нас, наверное, и так созданы не самые лучшие условия для молодых игроков и развития квалифицированных тренеров. В Мин ой области занимаются футболом 3 600 ребят. Это очень мало с точки зрения селекции, и нам нужно совместными усилиями создавать и улучшать условия для занятия футболом, чтобы ребята шли в футбол, а на выходе мы могли получать больше качественных футболистов, которые бы потом успешно выступали за национальную сборную, приносили победы на международных соревнованиях. Как это было тогда, когда молодежная сборная Беларуси квалифицировалась на Олимпиаду, — цитирует Капского mlyn.by.



