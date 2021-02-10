Назван состав сборной Беларуси на стартующий в среду чемпионат мира по биатлону
10 февраля смешанной эстафетой в словенской Поклюке стартует чемпионат мира по биатлону. Женская команда Беларуси прибыла к месту проведения мирового первенства в понедельник, а сегодня в Поклюку приехала и мужская часть сборной.
В заявке нашей команды 10 спортсменов, по пять – в женской и мужской командах.
"В мужской команде на старт гонок выйдут Антон Смольский, Сергей Бочарников, Максим Воробей, Никита Лобастов и Дмитрий Лазовский, а в женской – Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины", - сообщает interfax.by. Не попал в состав сборной Роман Елетнов.
Всего в чемпионате примут участие 25 команд. Пропускает чемпионат мира команда Китая, которую тренируют Уле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева.
Первая гонка чемпионата стартует 10 февраля в 17 часов.
Далее программа турнира выглядит так:
12 февраля (пт), 16:30 – спринт, мужчины
13 февраля (сб), 16:30 – спринт, женщины
14 февраля (вс), 15:15 – гонка преследования, мужчины
17:30 – гонка преследования, женщины
16 февраля (вт), 14:05 – индивидуальная гонка, женщин
17 февраля (ср), 16:30 – индивидуальная гонка, мужчины
18 февраля (чт), 17:15 – одиночная смешанная эстафета
20 февраля (сб), 13:45 – эстафета, женщины
17:00 – эстафета, мужчины
21 февраля (вс), 14:30 – масс-старт, женщины
17:15 – масс-старт, мужчины
07:51 10/02/2021
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