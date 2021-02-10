Назван состав сборной Беларуси на стартующий в среду чемпионат мира по биатлону

10 февраля смешанной эстафетой в словенской Поклюке стартует чемпионат мира по биатлону. Женская команда Беларуси прибыла к месту проведения мирового первенства в понедельник, а сегодня в Поклюку приехала и мужская часть сборной.