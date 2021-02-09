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Подробности неудачной игры: Азаренко чуть не задохнулась во время матча

Виктория Азаренко чуть не задохнулась на корте в стартовом поединке Аustralian Open с американкой Джессикой Пегула.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко испытала астматический припадок 9 февраля во время матча первого круга Открытого чемпионата Австралии против американки Джессики Пегулы.

В седьмом гейме второго сета на подаче Азаренко 31-летняя спортсменка отошла в угол корта и судорожно схватилась за горло. Врачи бегом устремились к Виктории и оказали ей помощь.

После этого Азаренко вернулась в игру, но не сумела переломить в свою пользу неудачно складывавшийся матч. В итоге — сенсационное поражение бывшей первой ракетки мира — 5:7, 4:6.

В Мельбурне сейчас нет испепеляющей жары (22 градуса тепла по Цельсию), но довольно душно. Духота привела, в частности, к обмороку одного из болбоев на корте 16. Синоптики обещают потепление до 27 градусов, что может спровоцировать новые проблемы с дыханием участников Australian Open.

Накануне турнира «Большого шлема» Азаренко не тренировалась две недели из-за того, что оказалась в одном чартере с носителем коронавируса.
Источник: sport-express.ru
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