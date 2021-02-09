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Лыжница Рощинская: 9 августа наблюдатели, в том числе мои сестра и мама, насчитали в школе 8 тысяч избирателей, а по протоколам проголосовало около 4 тысяч

23-летняя лыжница Мария Рощинская в интервью Tribuna.com рассказала о родных, которые работали наблюдателями на выборах 9 августа 2020 года.

– Вы неоднократно уже говорили, что ваша семья столкнулась с беззаконием. Насколько знаю, ваши мама и сестра в разгар всех поствыборных событий даже попадали за решетку.

– Да, именно так. Аня вместе с мамой были независимыми наблюдателями в школе № 45 Витебска. Между прочим, в той школе, в которой мы с сестрой в свое время учились. Мы даже выступали на соревнованиях по лыжным гонкам за СШ, побеждали, наши фотографии висели на доске почета. Сейчас я уверена, что своих детей туда учиться точно не отдам.

Я никогда бы не подумала, что Аню, бывшую ученицу школы, и ее маму (при этом работники школы, которые были в комиссии, узнали моих родных) просто не пустят на порог, даже несмотря на то, что они были независимыми наблюдателями на выборах. Мама с сестрой должны были сидеть за пределами школы где-то на бетоне. 

При этом им даже стульчики не вынесли. А сделали это неравнодушные люди. Жители ближайших домов наблюдали за всей ситуацией, а потом приносили наблюдателям кофе, чай, готовы были накормить. И вот моей маме кто-то неравнодушный принес стульчик.

А еще был случай, что бывшие ученики принесли администрации школы красно-белый стул с сердечком. Мол, если школа не может дать наблюдателям мебель, значит, там ее просто не хватает. Насколько слышала, директор на это пригрозила вызвать милицию.


– Как писали СМИ, на выборах в этой школе появился некий «бермудский треугольник».

– Аня давала как-то интервью витебскому порталу и рассказала, какие странные вещи происходили в те дни на участках в школе. В один из дней досрочного голосования независимые наблюдатели насчитали 450 избирателей, а в итоговом протоколе их почему-то оказалось около тысячи. 

Заместитель директора школы потом говорила, что избиратели могли входить через другую дверь, и наблюдатели их просто не заметили. Это вообще смех какой-то. По итогам всех дней досрочного голосования разница в подсчетах – почти две тысячи человек. 9 августа же наблюдатели, в том числе мои сестра и мама, насчитали 8 тысяч избирателей, а по протоколам проголосовало около четырех тысяч.

Я знаю, насколько мои родные ответственные люди, насколько любят правду и справедливость. И всегда, когда комиссия в конце дня давала им протоколы, были существенные нестыковки. Но никто ничего не объяснял.
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